Mercato, Mayoral e Villar potrebbero lasciare la Roma a gennaio per il centrocampista

La Roma è alla ricerca di un centrocampista a gennaio ma per prenderlo il club deve cercare di liberare più fondi possibile per il monte ingaggi. Come riporta Nicolò Schira, Mayoral e Villar potrebbero partire nel mercato di gennaio. L’attaccante sarebbe stato proposto alla Fiorentina per il dopo Vlahovic.

