Florian Grillitsch è ancora sul taccuino della Roma. Il centrocampista austriano si svincolerà dall’Hoffenheim il prossimo 30 giugno e sarà libero di accasarsi a parametro zero dove vuole. Per lungo periodo la Fiorentina sembrava in vantaggio, ma negli ultimi giorni il Club giallorosso si è rifatto sotto con insistenza. Come riportato dal sito tmw.com lunedì ci sarà un nuovo incontro tra le parti e chissà che non si possa arrivare a dama.