Mercato, l’offerta della Roma per Smalling: 3 milioni di prestito oneroso e 15 per l’obbligo di riscatto

Si fanno concrete le mosse della Roma per trattenere Chris Smalling. I giallorossi hanno tra le loro priorità di questo calciomercato quella di trattenere il centrale inglese in prestito dal Manchester United, che tanto bene ha fatto in questo primo anno nella Capitale. Ecco allora che Baldini ha formulato una prima offerta: 3 milioni di prestito oneroso e 15 di obbligo di riscatto nell’estate del 2021. Per il centrale sarebbe pronto un contratto da 4 anni. I Red Devils, al momento, chiedono ancora 25 milioni. Lo riporta Nicolò Schira.

#ASRoma are working to buy Chris #Smalling on a permanent deal. Franco #Baldini has offered #ManchesterUnited (ask €25M)€3M for a loan with obligation to buy in 2021 (€15M). For the english centre-back are ready 4-year contract. #transfers #MUFC #mutd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 9, 2020