Mercato, l’Hertha Berlino chiede 30-35 milioni per Cunha. Lo sta trattando l’Atalanta

La Roma va dritta per dritta verso Tammy Abraham, ma nella lista di Pinto non c’è solo lui. Nel giro degli attaccanti per il post Dzeko c’è anche il nome di Matheus Cunha dell’Hertha Berlino. Il club tedesco per la sua punta chiede 30-35 milioni di euro ed è l’alternativa al giocatore del Chelsea. Oggi sarà una giornata clou per capire su chi potrà prendere la Roma all’indomani della partenza di Dzeko verso l’Inter. Su Cunha c’è forte anche l’Atalanta che lo sta trattando dopo il “no” di Abraham. Lo riporta Alessandro Austini de Il Tempo.

Nel giro vorticoso delle punte è entrato anche il brasiliano classe 99 Matheus Cunha 🇧🇷 L'Herta Berlino chiede 30/35 milioni Lo sta trattando l'Atalanta dopo il "no" di Abraham Per la Roma Cunha è un'alternativa ad Abraham, la prima scelta. Oggi giornata clou#calciomercato — Alessandro Austini (@aleaus81) August 12, 2021