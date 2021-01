Mercato, l’Everton fissa il prezzo per Bernard

L’Everton fissa il prezzo per Bernard. Il club inglese valuta il trequartista brasiliano circa 15 milioni, scrive Il Tempo. Il 28enne è nel mirino della Roma qualora non dovesse concretizzarsi il ritorno di Stephan El Shaarawy, il quale resta in attesa di svincolarsi dallo Shanghai Shenhua.

Il 28enne piace a Paulo Fonseca, che lo ha già allenato ai tempi dello Shakhtar Donetsk. Tra il tecnico portoghese e l’agente ci sono stati diversi contatti negli ultimi giorni. La fattibilità dell’affare è concreta, dacché l’Everton vorrebbe riscattare Robin Olsen.