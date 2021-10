Mercato, Levante e Betis Siviglia su Mayoral

Borja Mayoral non sta vivendo di certo il miglior momento alla Roma. L’attaccante di proprietà del Real Madrid, che lo scorso anno si era ritagliato il suo spazio al servizio di Fonseca, aveva concluso la stagione con 10 gol in campionato. Dall’approdo di Mourinho la musica è cambiata e lo spagnolo viene utilizzato raramente. Da tempo sul 24enne si sono fatte più insistenti le voci di un possibile approdo a gennaio alla Fiorentina, ma non è da escludere un ritorno in Spagna. Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, ci sarebbero anche Betis Siviglia e Levante sull’attaccante.