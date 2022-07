La Roma non si ferma più e prova a piazzare un colpo dietro l’altro. Dopo Paulo Dybala è il turno di Marcos Senesi, difensore del Feyenoord. Come riporta calciomercato.com, qualche giorno fa l’entourage del giocatore è arrivato nella capitale per sondare l’interesse dei giallorossi per il loro assistito. La risposta di Pinto è stata positiva ma l’offerta non supera i 10 milioni mentre gli olandesi ne chiedono 16. Un accordo sicuramente lo si potrà trovare a metà strada.