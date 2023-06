L’Eintracht Francoforte, mediante il proprio canale ufficiale Twitter, saluta N’Dicka. “Cinque anni insieme giungono al termine. Grazie di tutto Evan”, con questo messaggio, la squadra tedesca ha reso omaggio al 23enne difensore, che lo scorso anno ha vinto l’Europa League. Oggi, il francese è molto tentato dalla Roma, con Tiago Pinto che offre un contratto quinquennale al ragazzo.

L’ufficialità è arrivata anche tramite il comunicato ufficiale del club: “Nell’estate del 2018, Evan Ndicka è passato dall’AJ Auxerre dalla Ligue 2 all’Eintracht e sapeva già come convincere nella sua prima stagione da titolare. Il francese ha collezionato 36 presenze ufficiali nella stagione 2018/19, di cui nove in UEFA Europa League. Complessivamente, il difensore può vantare 183 partite ufficiali con l’Eintracht con 15.820 minuti di gioco. Il piede sinistro ha segnato dodici gol e dieci assist.

Ndicka ha celebrato il suo più grande momento sportivo quando ha vinto la UEFA Europa League 2022, quando ha giocato 100 minuti nella finale contro i Rangers FC (6:5 ai rigori). Nella passata stagione, Ndicka ha giocato 44 partite ufficiali (due gol). In UEFA Champions League ha giocato tutte le partite”.

Sul comunicato ufficiale si leggono anche le parole del direttore sportivo, Markus Krösche: “Ci sarebbe piaciuto vedere Evan all’Eintracht Francoforte in futuro, quindi è un peccato che ci lasci. Allo stesso tempo, vorremmo ringraziare Evan per i cinque anni insieme, durante i quali si è esibito regolarmente fin dalla giovane età. Ha contribuito al successo sportivo e allo sviluppo positivo dell’Eintracht Francoforte. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”.