La missione di Tiago Pinto in questi giorni sarà quella di vendere. Il nome più caldo per lasciare Trigoria è quello di Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, ha una clausola da 80 milioni, ma viene valutato circa 30 milioni dalla Roma. Secondo il Corriere della Sera, il numero 3 giallorosso avrebbe delle estimatrici in Inghilterra, ma finora nessuna offerta concreta è arrivata alla dirigenza giallorossa.