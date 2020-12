Mercato, l’Atalanta spaventa la Roma: interessa El Shaarawy

Roma–Atalanta, sfida in campo ma non solo. Anche in sede di mercato (pronto a salpare il 4 gennaio), il club giallorosso e quello bergamasco si sfideranno fino all’ultimo secondo. L’oggetto del desiderio è Stephan El Shaarawy. L’ex esterno d’attacco della Roma è desideroso di tempo di tornare in Italia, anche (e soprattutto) in vista degli Europei.

La Roma sta cercando di riportarlo in Italia dall’ultima finestra di mercato, ma la caparbietà dello Shanghai Shenhua di non voler lasciare partire il Faraone in prestito gratuito impedisce il secondo matrimonio. Un sondaggio è stato così fatto anche dall’Atalanta, alla ricerca di un erede di Alejandro Gomez.

El Papu, dopo la lite con Gasperini nell’intervallo (e non solo) della gara col Midtjylland, è sempre più lontano da Bergamo. Negli ultimi giorni – spinti da spirito natalizio – c’è stato qualche raffreddamento d’animi, ma la situazione rimane turbolenta. Lo riporta il Corriere di Bergamo.