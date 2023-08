Stando a quanto riportato dal portale brasiliano Tnt Sports, il Santos avrebbe offerto un aumento di ingaggio a Marcos Leonardo per convincerlo a rimanere. Nonostante il giovane attaccante stia facendo di tutto per convincere il club a lasciarlo andare alla Roma, i brasiliani non demordono e propongono un raddoppio dello stipendio. Gli agenti del calciatore sembrano irremovibili sul fatto di volere la cessione.