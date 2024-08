Nei giorni scorsi il talento de Corinthians Wesley Gassova era stato accostato alla Roma. Secondo quanto riportato di recente da Fabrizio Romano, l’Al-Nassr ha inviato un offerta da 18 milioni per l’attaccante al club brasiliano. Non c’è ancora un accordo, ma i colloqui sono in corso e dovrebbero proseguire nei prossimi giorni.