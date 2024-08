La Repubblica (M. Juric) – Dopo giorni di pensieri, Paulo Dybala ha detto sì all’offerta dell‘Al-Qadsiah: 18 milioni più 2 di bonus e 8 di commissione agli agenti. Al calciatore andranno 60 milioni di euro per tre anni. Un’offerta monstre messa sul tavolo dal club arabo per convincere la Joya a lasciare la Capitale e trasferirsi sulle rive del Golfo Persico. Ieri a Trigoria è andata in scena una riunione fiume tra i dirigenti del club giallorosso e l’entourage dell’argentino. Dal clima infuocato, racconta chi era presente. Come tutte le comunicazioni degli ultimi giorni tra la Roma e Dybala. Motivo della contesa l’offerta messa sul tavolo dagli arabi per l’acquisto del cartellino del calciatore. Dybala e il suo agente vorrebbero sapere a quanto ammonta, proprio perché balla una grossa fetta della famosa buonuscita. Più alto è il guadagno del club giallorosso, maggiore è la percentuale spettante al calciatore.

Da Trigoria continuano a negare di aver mai parlato con gli arabi, nonostante la cena della scorsa settimana all’hotel De Russie tra i dirigenti delle due squadre e Fali Ramadani, intermediario dell’operazione. E aspettano di ricevere una comunicazione ufficiale per dare l’ok all’operazione. L’offerta è pronta: 4 milioni più 5 di bonus che azzererebbe la percentuale dell’argentino. Insomma soldi. Tutta una questione di soldi che ancora non sembra avere una soluzione definitiva. Serve che entrambe le parti cedano qualcosa. In tutto questo l’argentino ieri si è regolarmente allenato con la squadra a Trigoria e alcuni tifosi lo hanno aspettato e acclamato all’uscita chiedendogli, ancora, di restare. La notte potrebbe portare consiglio ed avere sviluppi già nelle prossime ore. Visto che il tempo stringe e la cessione di Paulo Dybala è sempre più un’urgenza per sbloccare il mercato giallorosso.

Con De Rossi che preme affinché si trovi una soluzione e l’ultimo nome finito nella lista di Ghisolfi è quello di Kevin Danso, difensore centrale di proprietà del Lens. Il difensore austriaco classe ’98 è molto apprezzato dal dirigente francese e avrebbe dato già il suo assenso al trasferimento nella Capitale. Nessuna offerta sul tavolo, in attesa che si sciolga la querelle Dybala, ma un interesse che potrebbe trasformarsi in affondo già nei prossimi giorni. Risolta la questione difensore poi servirà accelerare per regalare a Daniele De Rossi un centrocampista e la famosa ala sinistra richiesta dall’allenatore giallorosso dalla fine della scorsa stagione.