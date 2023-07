Dopo l’acquisto di Milinkovic-Savic e Ruben Neves, l’Al-Hilal volge ancora il proprio sguardo in Europa. Questa volta l’offerta monstre arriva per un obiettivo della Roma, l’attaccante del Porto, Taremi. Il club arabo, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, avrebbe offerto un contratto da 15 milioni a stagione, una cifra che la società giallorossa non può permettersi di offrire. Ora la parola passa all’attaccante, che dovrà decidere se restare nel calcio europeo o andare verso il ricco campionato arabo.