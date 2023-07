Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Lecce starebbe pensando a Eldor Shomurodov per rafforzare l’attacco. L’attaccante uzbeco, dopo il prestito allo Spezia, è tornato alla Roma, ma non rientra nei piani di Mourinho nonostante un contratto in scadenza nel 2026. I pugliesi avrebbero chiesto informazioni per la disponibilità di un prestito. Nella scorsa stagione, ha realizzato un gol in 15 presenze con la maglia dei liguri.