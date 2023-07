Coric saluta la Roma. Dopo 5 anni il croato lascia la Capitale, il suo un percorso tormentato e difficile. Il centrocampista ha pubblicato una serie di foto della sua avventura a Trigoria e ha salutato con un post il club giallorosso: “5 anni come 10”. Il rapporto tra Coric e i tifosi non è mai stato dei migliori anzi, è stato più volte accusato di non voler lasciare la capitale quando c’era la possibilità. Per questo il giocatore ha disattivato i commenti per evitare una serie di insulti nel suo post d’addio.