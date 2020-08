Mercato, l’agente di Schick sonda il terreno con Hertha Berlino e Bayer Leverkusen

Patrik Schick si appresta a giocare la seconda semifinale di Champions League in tre anni. Dopo quella disputata in maglia giallorossa contro il Liverpool, martedì 18 agosto sarà a disposizione del Lipsia nella sfida contro il PSG. Il calciatore ceco è in prestito al club tedesco fino al termine della competizione europea, poi, dato il mancato riscatto, farà ritorno nella Capitale. L’attaccante non sembra comunque destinato a rimanere alla Roma e secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il suo agente, Pavel Paska, si trova con lui a Lisbona per sondare il terreno. Su Schick c’è l’interesse di Hertha Berlino e Bayer Leverkusen, ma i giallorossi non intendono abbassare la propria richiesta di 25 milioni di euro.