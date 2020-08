La Roma si sta muovendo molto nel mercato, almeno per quanto riguarda quello della Primavera, per rendere più competitiva possibile la rosa di mister Alberto De Rossi. Come riportatuttomercatoweb.com, i giallorossi sono a un passo dall’acquisto di Amir Feratovic, difensore sloveno classe 2002 dell’NK Bravo. Nelle ultime settimane era stato accostato anche al Verona. L’accordo col giocatore è stato già trovato e firmerà entro la prossima settimana un contratto quadriennale.