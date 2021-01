Mercato, la Roma su Abada. C’è anche la Dinamo Kiev

Nella giornata di oggi comincerà il mercato. Alla voce “esigenze” la Roma diversi argomenti. Dal terzino destro, al portiere (più in estate) fino ad arrivare al reparto offensivo. E proprio per rafforzare quest’ultimo reparto il club giallorosso ha messo gli occhi su Liel Abada. Classe 2001, veste attualmente la maglia del Maccabi Petah Tikva, nella prima divisione israeliana.

Leggi anche: Edin spinge la Roma e chiede rinforzi: «Si può migliorare»

La Roma, però, non è la sola ad essere in corsa. Abada è infatti finito anche nei radar della Dinamo Kiev. Il club ucraino ha mosso i primi passi concreti offrendo 5 milioni. In stagione, Abada ha collezionato 14 presenze, 4 gol e tre assist. A riportarlo è tuttomercatoweb.com.