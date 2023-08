Con la trattativa per Marcos Leonardo ancora in stallo, la Roma non rimane ferma a guardare. I giallorossi infatti, stando a quanto riportato dal giornalista di TYC Sport César Luis Merlo, si sarebbero inseriti per la corsa a Lucas Beltran, attaccante del River Plate. Nelle ultime ore la società ha presentato una offerta formale al club argentino, proposta che si somma a quella della Fiorentina arrivata già negli scorsi giorni. La sua partenza – si legge – sarà definita nei prossimi giorni e sarà un affare tra le due squadre che militano in Serie A.

🚨Roma hizo una oferta formal para adquirir a Lucas Beltrán y puja con la Fiorentina para quedarse con el futbolista.

*️⃣El futuro del delantero de River, salvo un volantazo de última hora, parece ser Italia. pic.twitter.com/bFV4jYZGRe — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 10, 2023