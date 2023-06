Nel programma Sky, Calciomercato – L’Originale, Gianluca di Marzio ha riportato come Roma e Milan siano interessati ad Adama Traorè. Lo spagnolo è in scadenza con il Wolverhampton, questa può essere un occasione di mercato per le italiane. Il club di Milanello avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage del calciatore e quindi sembrerebbe in vantaggio sulla squadra giallorossa, che però guarda interessata.