Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Quello di domani sera sarà il sold out numero 57 da quando sono stati riaperti gli stadi con la capienza al 100%. Questo sarà un tutto esaurito “completo” vista la trasferta vietata ai tifosi del Genoa residenti in Liguria e che quindi ha consentito al club di aprire i distinti nord ovest ai romanisti. Una porzione in più di stadio quindi che si colorerà di giallorosso per l’ultima partita stagionale della Roma allo stadio Olimpico.

Nonostante le difficoltà a raggiungere la Champions, i tifosi sosterranno la squadra come fatto nell’intera stagione, prima con Mourinho poi con De Rossi. Sarà l’occasione per oltre 65 mila romanisti di ringraziare il tecnico per il lavoro svolto in questi mesi frenetici e difficili, e per darsi appuntamento alla prossima stagione.