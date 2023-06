Da ieri sera circola un nome per il rinforzo a centrocampo della Roma: Van De Beek. Il classe ’97 attualmente militante al Manchester United sarebbe stato offerto alla società giallorossa, che però non lo vede come una priorità ma non ne esclude un approdo con la formula del prestito. Secondo quanto riportato di recente da Fabrizio Romano, la Roma non sarebbe in trattativa per il giocatore, ma sarebbero molti i club interessati che tengono d’occhio la situazione.

Donny van de Beek, exploring options to leave Manchester United as called two weeks ago. 🔴🇳🇱 #MUFC

AS Roma are currently not in talks or concrete negotiations to sign Donny — but there are multiple clubs keeping an eye on situation. https://t.co/aIXvf5NP5C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2023