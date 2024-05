Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’altra buona notizia per De Rossi dopo il rientro di Dybala è legata alle condizioni di Leandro Paredes, anche lui tornato ad allenarsi totalmente con la squadra dopo lo stop durante la gara contro l’Atalanta. I due argentini a disposizione e in forma anche nell’allenamento di ieri con i gol della Joya in partitella e una clamorosa traversa colpita con il cucchiaio (alla Totti, a proposito di fantasia e qualità), ma anche le verticalizzazioni di Leandro che si candida a prendere il posto da titolare in mezzo al centrocampo giallorosso contro il Genoa. Paulo e Leo inseparabili anche lontano da Trigoria ma sempre al lavoro: dopo l’allenamento, nel pomeriggio, i due si sono visti a casa del numero 21 per continuare ad allenarsi, stavolta coni propri preparatori atletici di fiducia che li seguono dall’inizio della stagione.

Lavoro non stop per essere pronti alla sfida di domani sera e fare la differenza. Quella che vorrebbe fare anche N’Dicka. Anzi, l’ivoriano è proprio in cerca del riscatto dopo la terribile prestazione a Bergamo contro la Dea: errori in marcatura, disattenzioni e distrazioni che sono costate caro a una Roma confusa e in balia dell’avversaria per sessanta minuti di partita. E allora Evan spera di poter tornare titolare già domani per cercare di riscattarsi e di voltare pagina. Non una ipotesi cosi remota anche se Smalling in questi ultimi giorni si è allenato bene e intensamente, e potrebbe essere il grande outsider del reparto difensivo, anche per una marcatura più stretta su Retegui.

Valutazioni che prenderà De Rossi dopo l’allenamento di rifinitura di questo pomeriggio (dopo la conferenza stampa del tecnico che si terra alle 15), anche per quanto riguarda la fascia destra. Il ballottaggio in questo caso è tra Kristensen e Celik, con il primo in vantaggio sul turco. Non è invece preso in considerazione Karsdorp che probabilmente chiuderà la stagione – e la sua carriera alla Roma – senza altri minuti in campo. A sinistra poche alternative, soprattutto con il modulo con la difesa a quattro: giocherà Angeliño in attesa del rientro di Spinazzola che sta facendo di tutto per esserci nell’ultima partita stagionale contro l’Empoli, quella che potrebbe anche essere la sua ultima con la maglia della Roma visto il contratto in scadenza e al momento nessun contatto per il rinnovo.

Restando in tema addii, Renato Sanches potrebbe concludere la sua avventura alla Roma – con soli 12 presenze – direttamente in infermeria: con De Rossi ha visto l’ultima volta il campo lo scorso 28 aprile al San Paolo, giusto il tempo per regalare un calcio di rigore agli azzurri. Difficile rivedere anche Huijsen con la maglia della Roma, o Zalewski se non per un breve spezzone nel finale di partita. In attacco infatti El Shaarawy domani è sicuro di un posto, così come a centrocampo gli intoccabili Pellegrini e Cristante. Sarà la Roma titolare, pronta a fare punti e a sfruttare un eventuale passo falso dell’Atalanta.