La stagione 2023-2024 non è ancora finita, ma tanti club iniziano già a progettare il proprio futuro. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il difensore del Monza Pablo Marì sarebbe nel mirino della Roma. Già a gennaio erano circolate varie voci sull’interessamento del club giallorosso per il classe ’93, ma il Monza aveva chiuso la porta a un eventuale trattativa a stagione in corso.

Alla finestra c’è ancora la Roma, attenta, e il Napoli, che potrebbe perdere uno dei suoi centrali mancini. Da capire la posizione del Monza, con cui Pablo ha un contratto fino al 2025.