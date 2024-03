La Roma femminile alle 18.30 è scesa in campo contro l’Inter nella terza giornata della poule scudetto. La gara è terminata 1-2 per le giallorosse: ad aprire le marcature è stata Kumagai dopo appena 7 minuti, al 60′ arriva la beffa per la Roma con il gol del pareggio delle nerazzurre firmato dall’ex Serturini. Sembrava dovesse terminare così la partita, ma all’89’ Troelsgaard sigla il suo primo gol in questo campionato e regala i tre punti a mister Spugna.