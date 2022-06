La Roma si muove per Mehmet Zeki Celik. Pinto ha individuato nel difensore del turco del Lille il rinforzo giusto per la retroguardia di Mourinho. Il g.m. ha infatti offerto 10 milioni di euro al club francese per portare in giallorosso il 25enne. Su Celik era forte anche l’interesse della Fiorentina, destinata a perdere Milenkovic e anche lei sulle tracce del turco, che ora però appare un po’ più lontano. Lo riporta La Nazione.