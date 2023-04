Mercato, la Roma monitora Di Gregorio per la prossima stagione

Tiago Pinto sarebbe sulle tracce di un portiere per sostituire Rui Patricio. Oltre al nome di Guglielmo Vicario, il portoghese avrebbe aggiunto al proprio taccuino quello di Michele Di Gregorio, mandando dei scout a vedere la sua prestazione ieri contro lo Spezia. Il portiere del Monza, lanciato nella sorpresa generale da titolare ad inizio stagione ai danni di Alessio Cragno, sta disputando una splendida stagione. Lo riporta Nicolò Schira.

#ASRoma monitoring #Monza’s goalkeeper Michele #DiGregorio. A #Roma’s scout was yesterday in La Spezia to monitore him. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 29, 2023