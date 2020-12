Mercato, la Roma ha ancora qualche chance per Reynolds: Friedkin ha chiamato il calciatore

Bryan Reynolds è ormai a un passo a vestire la maglia della Juventus. Tutto però potrebbe non essere ancora perduto per la Roma, ecco il perché: secondo quanto riferito da TeleRadioStereo il classe 2001 avrebbe avuto un contatto diretto con Dan Friedkin.

Il presidente giallorosso avrebbe così chiesto al laterale un po’ di tempo per fare in modo che Tiago Pinto cominci a lavorare in modo diretto per la Roma. Il magnate avrebbe rassicurato che il club si sarebbe mosso, prima o dopo, in modo decisivo per chiudere l’affare.