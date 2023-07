La Roma continua a cercare un attaccante. In cima alla lista di Tiago Pinto ci sono Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, ma come riportato da Il Messaggero, il gm portoghese starebbe pensando a Hugo Ekitiké. Classe 2002 del PSG, nella scorsa stagione ha realizzato 4 gol e 4 assist in 32 presenze. Fu comprato dai parigini la scorsa estate per 28,5 milioni di euro dallo Stade Reims, con il quale ha esordito in Ligue 1.