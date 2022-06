Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora incerto. Nel 2024 scadrà il suo contratto e le big del calcio italiano gli fanno la corte. La Roma, però, non vuole farsi scappare il suo talento (suo il gol in finale di Conference League) e programma un incontro con il suo agente. Questo succederà, come riportato da Sky Sport, la prossima settimana quando si terrà un meeting tra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli. In ballo, naturalmente, il rinnovo del giocatore.