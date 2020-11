Mercato, la prima alternativa a Mazraoui è Kedziora, laterale destro della Dinamo Kiev

A gennaio la Roma sembra intenzionata ad acquistare un esterno per la fascia destra, per completare un reparto che per il momento vede come interpreti: Karsdorp, Bruno Peres e Santon. Tutti e tre utilizzati da Fonseca, senza però aver ancora individuato il vero e proprio titolare. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i giallorossi sono in trattativa per Mazraoui dell’Ajax, ma se non si dovesse riuscire a raggiungere un accordo è pronta una valida alternativa: Tomasz Kedziora. Laterale classe 1994 nazionale polacca, è di proprietà della Dinamo Kiev.