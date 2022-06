La Fiorentina sonda il terreno per un giocatore della Roma. I viola hanno chiesto informazioni al club giallorosso per Eldor Shomurodov. La Roma ha sempre assicurato la permanenza dell’uzbeko per la prossima stagione, soprattutto visto l’esborso – 20 milioni – della proprietà per vestirlo di giallorosso. L’eventuale arrivo di Solbakken – c’è l’accordo col giocatore, si lavora a quello col Bodo – rischierebbe di precludere ancor di più il minutaggio dell’ex Genoa. Lo riporta Il Messaggero.