La Cremonese, neopromossa in Serie A, vuole battere la concorrenza per Riccardo Calafiori. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, i grigiorossi vogliono aggiudicarsi in prestito il classe 2002, tornato a Roma dopo l’esperienza al Genoa. Il terzino piace anche a Salernitana e Basilea.