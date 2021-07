Mercato, Kluivert in prestito al Nizza: le cifre dell’operazione

La Francia continua a venire in soccorso della Roma. In Ligue 1 è infatti arrivato un altro esubero giallorosso. Dopo Pau Lopez ed Under al Marsiglia, è toccato a Kluivert approdare in Ligue 1. L’olandese è ufficialmente un nuovo giocatore del Nizza. L’ex Lipsia – che anche aveva fatto un tentativo – è arrivato in prestito con diritto di riscatto.

Nel corso di Calciomercato – programma in onda su Sky Sport – Fabrizio Romano ha svelato le cifre dell’operazione. Per il prestito del giocatore il Nizza ha pagato un milione di euro, mentre l’eventuale riscatto è fissato a 14 milioni.

Il diritto, però, diverrà obbligo al raggiungimento di determinate obiettivi. Se il Nizza dovesse qualificarsi per la Champions o per l’Europa League – congiunto ad un determinato numero di presenze – il trasferimento diverrà quindi definitivo. Lo riportano Filippo Biafora e Emanuele Zotti de Il Tempo.