Sardar Azmoun è tra i preconvocati dell’Iran per la Coppa d’Asia che inizierà il 12 gennaio in Qatar. Questa estate in sede di trattativa, il club giallorosso si era assicurato della permanenza dell’attaccante, è quindi incerta la sua partecipazione alla competizione. Proprio per questo è da poco arrivata una richiesta ufficiale della Federcalcio iraniana alla Roma. Questo il comunicato:

“La Federazione calcistica ha inviato una lettera ufficiale alla Roma e secondo le regole della FIFA, ha chiesto la presenza del capitano della nazionale e sta negoziando con i funzionari della Roma per ottenere l’accordo della presenza del giocatore. La Federazione calcistica è in attesa della decisione fino alla fine dell’ultimatum a tempo AFC. Il club italiano deve far partire il giocatore, dopodiché verrà comunicata la lista finale e la nazionale di 26 membri per la Coppa delle Nazioni asiatiche”.