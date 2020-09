Mercato, Kalinic rifiuta il Besiktas: vuole solo la Roma

Nikola Kalinic vuole tornare alla Roma e sta facendo di tutto per farlo. Come riportato dal sito calciomercato.it l’attaccante croato ha rifiutato un contratto triennale a cifre importanti. Scartata l’ipotesi turca ora l’ex Fiorentina aspetta la società giallorossa che è alle prese con la vicenda Dzeko-Milik. Una volta risolto il rebus si potrebbe ributtare su Kalinic. Per lui cinque gol e due assist in 19 presenze fra campionato, Coppa Italia ed Europa League per un totale di 853′ giocati con la maglia giallorossa.