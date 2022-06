Nicolò Zaniolo continua ad essere al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, l’interesse da parte del Milan per il numero 22 della Roma è al momento bloccato dalle disponibilità economiche del club rossonero. Per quanto riguarda la Juventus invece, dopo la proposta (respinta) di inserire Arthur come contropartita, due nuovi nomi potrebbero essere inseriti nella trattativa. I nomi fatti dalla Roma sarebbero quelli di Fabio Miretti e Giacomo Vrioni.