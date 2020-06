Mercato, Juventus, Napoli e Borussia Dortmund su Under. La Roma chiede 30 milioni

Prosegue il campionato di calcio, con un occhio però alla sessione di mercato che quest’anno è slittata al mese di settembre. La Roma probabilmente dovrà lasciar partire qualche suo gioiello per fare cassa, sistemare il bilancio e poi reinvestire nell’allestimento della rosa. Tra i possibili partenti c’è anche Cengiz Under. L’esterno turco piace a diversi club e, stando a quanto riportato da Eleonora Trotta, giornalista di calciomercato.it, su Twitter, Juventus, Napoli e Borussia Dortmund sono sulle tracce dell’attaccante romanista. La Roma valuta il suo cartellino 30 milioni di euro. Sono previsti aggiornamenti nei prossimi giorni.

