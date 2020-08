Si potrebbe muovere a breve il mercato della Roma e potrebbe incrociarsi a sorpresa con quello del Torino. Come riporta Tuttosport, i granata vogliono fortemente Schick che però ormai sembra quasi destinato al Bayer Leverkusen. Da parte sua la Roma vorrebbe Belotti, che potrebbe sostituire Dzeko in caso di partenza del bosniaco. Interesse che rimane tale per il momento visto che Cairo ha respinto tutte le offerte giunte finora per l’ex Palermo.