Diego Llorente si è dimostrato un valido elemento per la Roma. José Mourinho vorrebbe tenere il difensore anche per la prossima stagione, ma il nodo principale è il prezzo del cartellino che al momento del prestito è stato fissato dal Leeds. I giallorossi non hanno intenzione di pagare i 18 milioni pattuiti, e vorrebbero abbassare il costo, per questo a breve potrebbe essere fissato un incontro con i peacocks, per ridiscutere le cifre.