L’Arabia Saudita è il paese protagonista di questa sessione di mercato. Dopo l’arrivo di diversi campioni come Benzema, Ronaldo, Kantè, Mendy, Koulibaly, adesso spunta anche Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno giallorosso è finito nella lista dei calciatori da acquistare per i club sauditi. Il terzino è in scadenza nel 2024 e non sembra esserci il rinnovo in vista: l’interesse del paese arabo potrebbe rappresentare un’occasione per le casse della Roma. Non risulta chiaro ancora da quale club provenga l’interesse, anche perché è lo stesso governo a contattare i giocatori europei per convincerli a scegliere il paese in Medio Oriente.

Tra i giocatori che interessano i club sauditi c'è anche Leonardo Spinazzola. #SaudiArabia ⚽ pic.twitter.com/LZVTJhGCpo — Angelo Mangiante (@angelomangiante) June 25, 2023