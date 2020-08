Mercato, forte interessamento del Bayer Leverkusen per Schick: i tedeschi possono arrivare a 25 milioni

Il futuro di Schick potrebbe essere ancora in Bundesliga. Non al Lipsia, però. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, infatti, in questo momento il Bayer Leverkusen ha dimostrato un interessamento forte per l’attaccante di proprietà della Roma. Il club giallorosso chiede almeno 25 milioni di euro per il ceco: il Lipsia non può arrivare a certe cifre, ma il Leverkusen, secondo quanto scritto da Bild, potrebbe investire parte della somma della vendita di Havertz per soddisfare la richiesta romanista.