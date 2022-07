Mentre la Roma si trova in Portogallo per il ritiro in vista della prossima stagione, Tiago Pinto è a Milano per chiudere alcuni affari di mercato. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo la trattativa con il Monza per Gonzalo Villar, il gm giallorosso ha incontrato anche il Galatasaray per discutere del futuro di Amadou Diawara.