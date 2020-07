Mercato, incontro tra il Milan e l’agente di Bustos. Clausola da 15 milioni per portarlo via al Talleres

Nei mesi scorsi, il nome di Nahuel Bustos è stato accostato con insistenza alla Roma, con Petrachi che più volte aveva parlato del centravanti classe ’98 con un intermediario per portarlo nella Capitale. Dopo la separazione tra il club romanista ed il ds leccese però, le strade di Bustos e della Roma si sono separate. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, nei giorni scorsi c’è stato un incontro a Casa Milan per portare l’attaccante del Talleres in rossonero. Il club argentino chiede il versamento della clausola rescissoria, fissata a 15 milioni di euro.