Mercato, incontro previsto domani tra Roma e Parma per la cessione di Fazio

Non c’è solo la questione Dzeko a tenere banco nella finestra di calciomercato della Roma. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport, domani è previsto un incontro tra il club giallorosso e il Parma per l’eventuale cessione di Federico Fazio. Il difensore argentino ha un contratto con la Roma in scadenza nel 2022.