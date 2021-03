Mercato, incontro a Trigoria per Gollini: il portiere è in pole

Nel pomeriggio è andato in scena un incontro a Trigoria tra Tiago Pinto e Giuseppe Riso, agente fra gli altri di Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Nel meeting però – come riporta calciomercato.com – non si sarebbe parlato solo dei rinnovi dei due giallorossi, ma anche di un possibile arrivo di Pierluigi Gollini (ora in pole per vestire i colori capitolini). I rapporti tra Roma e Atalanta aiuterebbero nell’operazione, si tratterebbe di un prestito biennale con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro.