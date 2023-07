Dopo la frenata nella trattativa per Broja del Chelsea, il West Ham starebbe pensando ad Origi, in uscita dal Milan. David Moyes, tecnico degli Hammers, sarebbe interessato all’attaccante belga e un eventuale fumata bianca nella trattativa gioverebbe alla Roma. Da tempo Tiago Pinto segue Gianluca Scamacca, ma il club inglese non cambia la richiesta: prestito con obbligo condizionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.