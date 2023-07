La Roma questa mattina è scesa in campo per il primo allenamento in Portogallo in vista della prossima amichevole contro il Braga, ma più in generale per continuare il ritiro pre-season. Come di consueto c’è stata la partitella di fine allenamento, vinta dalla squadra di Zaleswki e Aouar. Il polacco non si è fatto sfuggire l’occasione per postare una storia sul suo profilo Instagram, commentando: “Anche in Portogallo la storia non cambia“. Chiaro riferimento a una storia di qualche giorno fa dove festeggiava un’altra vittoria sempre con l’algerino.