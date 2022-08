Mercato, il Toronto ci prova: offerta per Belotti. Ma il Gallo vuole solo la Roma

Un calciatore italiano di Serie A svincolato ed il Toronto va subito in visibilio. Dopo aver portato in Canada Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, la squadra dell’Ontario ci ha provato anche con un attaccante. Non uno qualsiasi, ma uno che orbita – e come se orbita – attorno alla Roma.

La compagine della MLS ha presentato una corposa offerta per far vestire all’ex capitano del Torino la maglia rossa. Il Gallo è stato categorico: no, grazie. Voglio solo quella giallorossa. Per unirsi alla Roma, Belotti deve aspettare la cessione di un giocatore offensivo. Perez o Shomurodov in procinto di partire. Lo scrive il Corriere dello Sport.